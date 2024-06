Salerno, De Luca promette 3 milioni di visitatori per l’Aeroporto

di Antonio Jr. Orrico

Tra poco più di un mese, ci sarà un momento cruciale nella storia di Salerno. Infatti, il tanto agognato Aeroporto di Salerno-Costa D’Amalfi sarà ufficialmente aperto, con i primi voli che saranno in programma a partire dal prossimo 11 Luglio. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca spiega i prossimi passaggi in attesa che si aprano le porto dello scalo di Pontecagnano.

“Come Regione Campania abbiamo deciso, come sapete, di fare la fusione con Gesac investendo risorse importanti, sia dentro l’aeroporto che nelle aree di collegamento, per la viabilità e i parcheggi. È un altro miracolo che mi permetto di rivendicare come Regione Campania. Eravamo l’unica grande regione che aveva un solo aeroporto.” ha dichiarato il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Lo stesso ex sindaco di Salerno ha poi aggiunto: “Siamo riusciti a fare questa unificazione con Capodichino, quindi avremo un altro volano di sviluppo per tutto il territorio a Sud di Salerno che ne cambierà il destino. Entro due anni l’aeroporto entrerà a regime ed avremo 3 milioni di visitatori.”