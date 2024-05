Pontecagnano, ogni sabato ci sarà il Mercato dei Picentini

di Antonio Jr. Orrico

Il Comune di Pontecagnano Faiano, unitamente a Slow Food – Condotta dei picentini e Legambiente Circolo Occhi Verdi, propone Il Mercato della Terra dei Picentini, un’iniziativa che si tiene ogni primo sabato del mese presso i giardini Falcone e Borsellino di Piazza Sabbato.

L’esposizione e la vendita di ortofrutta e lavorati, prevista dalle ore 9:00 alle ore 13:00, avviene grazie alla partecipazione di decine di aziende locali, che propongono alimenti sostenibili e prodotti artigianali. Una vetrina per le aziende ed un’opportunità per i cittadini, che possono puntare sulla qualità. Il mercato della Terra si palesa, inoltre, come luogo di svago e di aggregazione attraverso le degustazioni, la musica, la presenza di un parco giochi.

In programma per la data del primo giugno: lo swap party a cura di Legambiente Circolo Occhi Verdi; lo Slow Food Lab La luffa questa sconosciuta a cura di Carmela Malangone, con il supporto di Patrizia Della Monica di Slow Food Condotta dei Picentini.

Pontecagnano: la collaborazione

Resta fondamentale la collaborazione con le associazioni La Crisalide e Differenza Donna – Centro Antiviolenza Anna Borsa, che portano la propria testimonianza di attivismo e vicinanza alle persone in difficoltà.

“Ogni sabato la piazza si ravviva con suoni, parole e prodotti. Creiamo la giusta atmosfera perché i cittadini possano vivere i loro spazi e trarne il vantaggio di poter visionare/acquistare proprio lì prodotti in linea con i progetti di questa Amministrazione, che intende valorizzare da sempre i principi della tutela dell’ambiente, della sostenibilità, della salvaguardia della salute sopra ogni cosa. Invitiamo le persone ad aderire ed a vivere queste esperienze che arricchiscono i nostri appuntamenti estivi, e non.” ha dichiarato il Consigliere con delega agli eventi Vittorio Marino.

“Ravvivare le nostre strade e coniugare la questione sociale ed ambientale con quella del divertimento è una cosa più che fattibile, che ci rende protagonisti di un percorso che punta ad innalzare il livello della qualità della vita della nostra città. Ben vengano questo tipo di proposte e la partecipazione della comunità, che sempre più apprezza il mangiare bene ed il muoversi bene in uno spazio fruibile e bello come quello delle nostre piazze e dei nostri giardini”, ha concluso il Sindaco Giuseppe Lanzara.