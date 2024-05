Fiocco azzurro per Roberta Morise: è nato Gianmaria!

di Riccardo Manfredelli

“Il 24 maggio è arrivato Gianmaria. I primi giorni sono stati tortuosi ma ora esplode dalla voglia di vivere. Lo portiamo a casa molto presto. Grazie ai medici per intuizione, talento e competenza”. Così Roberta Morise ha annunciato sui social la nascita del suo primo figlio, avuto dal compagno Enrico Bartolini, pluridecorato chef da ben 13 stelle Michelin.

Appena nato, già si profila per lui una vita ricca di grandi emozioni: la prima il prossimo 31 agosto, quando il piccolo Gianmaria vedrà i suoi genitori convolare a nozze: la cerimonia si terrà presso l’Andana, in Toscana, luogo del primo incontro tra Roberta ed Enrico, che l’ha convinta a dire sì dopo addirittura tre proposte di matrimonio: “Sarà al tramonto”, anticipava qualche tempo fa Morise – storica professoressa del quiz di Raiuno L’eredità – “con una festa bucolica, in cui canteremo e balleremo circondati dalla famiglia e dalle persone care”. Ad officiare il rito sarà Alberto Matano, conduttore de La Vita in diretta nonché tra i più cari amici della sposa, già nota alle cronache rosa per la relazione con Giulio Fratini e quella, di lunga data, con Carlo Conti.

Il compagno, Enrico Bartolini, ha già tre figli, nati da una precedente relazione: Tommaso (15 anni), Giovanni (10 anni) e Vittoria (8 anni) che sicuramente non vedranno l’ora di conoscere il nuovo arrivato!