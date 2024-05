Oroscopo Paolo Fox venerdì 31 Maggio 2024: Toro indeciso

La tua determinazione non si discute ma se ogni tanto sostituissi alla fretta il ragionamento eviteresti qualche problema.

Cerca di recuperare il tono fisico. Non sai se accettare una proposta, probabilmente hai paura di sbagliare.

Piccole polemiche nascono un po’ per gioco: stai attento. Rischi ritardi a causa di una distrazione.

Pianeti in aspetto positivo, si prospetta una giornata molto attiva.

Ti sei fermato per cercare di recuperare forma e forza fisica. Ora sei pronto per nuove sfide.

Tieni le distanze da tutte le situazioni che possono creare conflitti. In amore sei tu che comandi.

Sagittario

La vita in casa non sembra tranquilla, bisogna capire se sei circondato dalle persone giuste oppure no.