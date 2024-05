Salerno, sequestrati oltre 1100 prodotti contraffatti

di Antonio Jr. Orrico

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, all’esito di controlli volti alla repressione del commercio di prodotti contraffatti, ha sottoposto a sequestro quasi 1.100 articoli, tra giocattoli e capi di abbigliamento di note griffe.

Nel primo caso, le indagini svolte hanno condotto i Finanzieri della Compagnia di Nocera Inferiore presso la sede legale di una nota impresa di Nocera Superiore, dedita alla vendita e al noleggio di apparecchi da intrattenimento, dove i militari rinvenivano e ponevano sotto sequestro quasi 900 prodotti contraffatti, tra portachiavi Nike, gadget e carte da gioco Pokémon, action figure Marvel Avengers e statuine in vinile Funko Pop.

Gli articoli sarebbero stati posti successivamente all’interno di apparecchi da intrattenimento funzionanti a monete (cd. claw machine) che la ditta avrebbe poi consegnato ai propri clienti nei rispettivi locali commerciali: uno di questi, già pronto per l’uso, veniva anch’esso cautelato.

Salerno: il secondo intervento

In un secondo intervento, invece, grazie ad un’attività di intelligence sui social network, le indagini hanno portato le Fiamme Gialle ad una bancarella, allestita nell’area mercatale di Pagani-Nocera, e presso il domicilio di una ditta individuale dedita al commercio al dettaglio ambulante di tessuti ed articoli tessili, dove venivano rinvenuti e posti sotto vincolo cautelativo 202 capi di abbigliamento contraffatti a marchio Zara e 197 cartoncini, della stessa marca, ancora da applicare ai capi, attraverso un’ apposita pistola spara-fili.

Entrambi i responsabili sono stati deferiti a questa Procura della Repubblica, anche se nessun giudizio di colpevolezza può essere espresso fintanto che non sia stata emessa una sentenza irrevocabile di condanna.

L’operazione di servizio ancora una volta conferma il continuo e diuturno impegno che la Guardia di Finanza mette in campo ai fini del contrasto al commercio di prodotti non genuini e insicuri che danneggiano il mercato, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che invece si attengono ai rigidi dettami delle normative di settore, introducendo in commercio articoli di qualità che nel rispettare gli standard di sicurezza imposti, tutelano fattivamente la salute dei consumatori.