Nocera Inferiore, maltrattamenti in famiglia: arrestato 33enne

di Antonio Jr. Orrico

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che la Polizia di Stato ha arrestato G.N., paganese del 1991, residente a Nocera Inferiore per i reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, nella serata di venerdì scorso il giovane si rendeva autore di minacce mentre cercava di accedere per l’ennesima volta all’interno dell’abitazione della madre. Intervenuto immediatamente un equipaggio della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore, il giovane ha opposto resistenza agli agenti intervenuti e continuava a minacciare la madre e veniva pertanto bloccato e tratto in arresto.

Inoltre, da accertamenti è emerso che gli episodi di violenza e minaccia intra familiare andavano avanti già da tempo, e pertanto, secondo la tesi accusatoria, il giovane è responsabile dei reati di maltrattamenti nei confronti della madre e di altri familiari. Sono stati infatti ricostruiti numerosi episodi di aggressione avvenuti in precedenza.

L’uomo tratto in arresto dalla Polizia di Stato è stato posto a disposizione di questa Autorità Giudiziaria che ne ha ordinato la traduzione in carcere. L’arresto è stato convalidato con l’applicazione della misura cautelare in carcere.