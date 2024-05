Cava, la Polizia di Stato chiude un bar in centro

di Antonio Jr. Orrico

Lo scorso fine settimana personale del Commissariato di P.S. di Cava de’ Tirreni ha provveduto alla notifica e successiva chiusura ai sensi dell’art. 100 TULPS di un bar sito in zona centrale della cittadina metelliana.

Il provvedimento, emesso dal Sig. Questore di Salerno, trae origine da una lite avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 marzo u.s., nella quale un uomo fu ferito a seguito di una violenta aggressione.

Da attività investigativa ed ulteriori controlli, gli agenti del Commissariato hanno riscontrato l’assidua presenza di soggetti pregiudicati; si è resa così necessaria l’adozione del provvedimento come strumento per ristabilire l’ordine e la sicurezza pubblica da parte della Questura sugli esercizi commerciali di questa tipologia, in maniera tale da ammonire le attività che non hanno un controllo o un’adeguata vigilanza dei propri avventori e ribadire la presenza dello stato.