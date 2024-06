Salerno, resiste a pubblico ufficiale in scooter: arrestata

di Antonio Jr. Orrico

Il 16 giugno, i Carabinieri della Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato T. V. per “resistenza a pubblico ufficiale“, in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, la predetta, a bordo di uno scooter, senza assicurazione, dopo essersi data alla fuga, aggrediva i militari operanti per evitare i controlli; nonché a seguito di perquisizione è stato rinvenuto dell’hashish.