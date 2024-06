Salerno, spaccia hashish a un minorenne: arrestato

di Antonio Jr. Orrico

In data 4 giugno u.s. personale della Sezione Volanti, ha proceduto all’arresto di A. J. per il reato di spaccio di sostanza stupefacente. Lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, sarebbe stato sorpreso a cedere sostanza stupefacente ad un minorenne nonché, a seguito di perquisizione, trovato in possesso di circa 9,49 di hashish.