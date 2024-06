Bellizzi, trovato in possesso di cocaina: arrestato

di Antonio Jr. Orrico

Nella giornata di ieri gli Agenti del Commissariato di P.S. di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di D. B. per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto lo stesso sarebbe stato trovato in possesso, a Bellizzi, a seguito di perquisizione di circa 6,5 grammi di cocaina nonché materiale per la pesatura e il confezionamento.