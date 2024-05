Battipaglia, tentato furto in ospedale: due arresti

di Antonio Jr. Orrico

La mattina del 29 maggio u.s. gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Battipaglia, hanno proceduto all’arresto di C. Z. e C. D. G. per il reato di tentato furto aggravato in concorso, commesso all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Battipaglia, in quanto, gli stessi, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria tentavano di danneggiare gli armadietti del personale sanitario per prelevarne il contenuto.