Mercato San Severino, cade palo della luce: passante in ospedale

di Antonio Jr. Orrico

Una tragedia fortunatamente solo sfiorata. A Mercato San Severino, un palo della luce è caduto nel corso di alcuni lavori di restyling che si stavano effettuando in centro. Infatti, in Corso Diaz, dove sono in corso alcune ristrutturazioni, il suddetto palo ha finito per colpire un passante. I soccorsi dei sanitari sono stati immediati. I sanitari hanno trasportato l’uomo in ospedale con sospetta frattura a una spalla.

A Mercato San Severino, erano presenti anche i vigili urbani e carabinieri per ricostruire l’accaduto. A riportarlo ci ha pensato RadioAlfa.