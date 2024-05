Baronissi, nuove iniziative per la Giornata della Sclerosi Multipla

di Antonio Jr. Orrico

Un’iniziativa importantissima, che sarà celebrata adeguatamente in tutta Italia. Oggi, infatti, è la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, e per l’occasione anche a Baronissi si attueranno novità importanti per rendere omaggio a questa giornata fondamentale. Secondo quanto annunciato, infatti, dallo stesso sindaco Gianfranco Valiante, per sensibilizzare con la giornata i monumenti della città si coloreranno in modo molto speciale.

Gianfranco Valiante, il sindaco di Baronissi, sul proprio profilo Facebook, ha voluto annunciare in prima persona l’iniziativa.

“Oggi appuntamento mondiale per la informazione e la sensibilizzazione sulla sclerosi multipla e malattie correlate promossa da AISM sotto l’alto patrocinio della Presidenza della Repubblica. Come i monumenti delle altre città anche Saturno a Baronissi si illuminerà di rosso.” ha scritto lo stesso sul proprio profilo in un post.