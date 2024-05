Baronissi, domani l’incontro con il Vice Ministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli

di Antonio Jr. Orrico

Venerdì 31 maggio alle ore 19:00, presso il centro sociale Gaetano Paolillo di Antessano-Baronissi, interverrà il vice ministro degli esteri on. Edmondo Cirielli all’incontro pubblico del candidato sindaco Tony Siniscalco. Focus primario sulla sicurezza.

“Ci sono troppe criticità su questo fronte a Baronissi, occorre agire e lasciarsi definitivamente alle spalle dieci anni di pieno disinteresse dell’amministrazione uscente. Ma, soprattutto, serve dare nuovamente serenità ai cittadini. Troppi i furti verificatisi nelle frazioni, troppi gli episodi di microcriminalità a cui in città assistiamo da tempo.” commenta il candidato del centrodestra Tony Siniscalco. Numerose sono le proposte programmatiche previste, che si esprimono nel “progetto comunale sicurezza e legalità“, che mira a promuovere e consolidare questi valori all’interno della comunità, attraverso una serie di obiettivi e azioni concrete.

“Abbiamo invitato ad intervenire sul tema il vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli, esponente di rilievo del governo e generale di Brigata dell’arma dei Carabinieri, che ha da sempre mostrato attenzione per il nostro territorio. Tra gli scopi principali vi sono: la prevenzione del crimine e della violenza; l’organizzazione di incontri pubblici tematici e promozione di attività educative rivolte alle scuole per sensibilizzare sulla sicurezza, la collaborazione attiva tra forze dell’ordine e cittadini, la creazione di sportelli informativi e promozione di incontri per favorire il dialogo tra la forze dell’ordine e cittadini, il potenziamento delle infrastrutture di controllo e sorveglianza, l’installazione di telecamere di sicurezza e incremento delle pattuglie per garantire una maggiore sicurezza sul territorio.” aggiunge Siniscalco.

Baronissi: le parole di Siniscalco

“Saranno evidenti i benefici per la comunità. Ciò a cui miriamo in via prioritaria è l’aumento della percezione di sicurezza tra i cittadini, riducendo i livelli di criminalità e migliorando la qualità della vita. Il tutto accadrà attraverso la promozione della legalità e del rispetto delle norme, contrastando l’illegalità diffusa e favorendo un ambiente di giustizia, la crescita economica attraverso l’attrazione di investimenti e l’incremento delle opportunità lavorative.” continua il candidato sindaco del centrodestra.

“Il programma che proponiamo si fonda su azioni concrete, tra cui: incremento di videocamere di sorveglianza nei punti critici di accesso, specie a ridosso della rete autostradale, l’aumento degli uomini in divisa, la collaborazione con organizzazioni non governative e associazioni locali per realizzare attività congiunte di prevenzione del crimine, il monitoraggio costante del territorio comunale tramite l’utilizzo di strumenti tecnologici e analisi dei dati.” ha poi dichiarato.

“All’incontro con i cittadini di Antessano prenderanno parte anche i candidati alle Elezioni Europee di Fratelli d’Italia Alberico Gambino ed Ines Frungillo, con i quali saranno affrontate le idee ed i programmi per proiettare la nostra città ad una visione e dimensione Europea.” ha concluso il candidato del centrodestra Tony Siniscalco.