Salerno, stop all’erogazione idrica venerdì 7 Giugno

di Antonio Jr. Orrico

A Salerno, il prossimo venerdì 7 Giugno, ci sarà una sospensione idrica che interessa varie zone della città. Lo stop all’erogazione si renderà necessario per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria in via Corso Vittorio Emanuele angolo via Santi Martiri Salernitani. La sospensione avverrà dalle 9 alle ore 14 ed interesserà varie aree della città.

Nello specifico, si tratta di queste zone di Salerno: