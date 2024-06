Sinner: cosa cambierà da oggi per il nuovo numero 1

di Antonio Jr. Orrico

Jannik Sinner, dopo la fantastica vittoria di ieri è entrato nella storia del tennis italiano e mondiale diventando il nuovo numero uno del ranking ATP. Il tennista italiano qualificatosi per la semifinale del Roland Garros, ha sorpassato Novak Djokovic e da lunedì sarà ufficialmente il primo giocatore in classifica.

Novak Djokovic, infatti, si è ufficialmente ritirato dal Grande Slam di Francia a causa di un infortunio. Questo ha spianato la strada al tennista alto-atesino, che ha ricevuto la notizia alla fine del suo incontro nei quarti di finale con Dimitrov, vinto 6-2, 6-4, 7-6. Così il tennista si è qualificato per la prima volta per la semifinale del Grande Slam francese, sorpassando Novak Djokovic e da lunedì sarà ufficialmente il primo giocatore in classifica. Cosa significa questo in termini economici? Quanto guadagnerà Sinner da numero uno al mondo?

Vediamo nel dettaglio cosa significa tutto ciò.

Sinner: quanto guadagnerà da numero uno

Essere il primo tennista nella classifica mondiale, oltre all’ovvio prestigio, comporta anche dei premi in termini di denaro? La risposta è no. Sinner come tutti i suoi predecessori non guadagnerà nulla con il suo nuovo status di numero uno del ranking ATP. Infatti non sono previsti bonus per i primi giocatori al mondo.

Qual è il vantaggio dunque di essere numero uno al mondo? Sicuramente questa posizione giova a Sinner anche in ottica tabelloni, visto che in occasione dei tornei sarà sempre testa di serie numero uno e potrà sfruttare sempre un sorteggio sulla carta inizialmente benevolo.

Ma quando sarà consegnato il premio per attestare il giocatore più forte del mondo, ovvero il n°1 del ranking ATP? Vediamo insieme.

Sinner: quando sarà consegnato il premio per il primo posto ATP

L’unico riconoscimento è il trofeo “ATP Year-End No.1“, ovvero la coppa che viene consegnata al giocatore che risulta numero uno al mondo alla fine della stagione. Per ottenerlo dunque Sinner dovrà mantenere la sua attuale posizione anche al termine di questa intensa annata agonistica, proprio come ha fatto Djokovic nel 2023. Tra l’altro il serbo ha vinto questo riconoscimento per ben 8 volte. Nessuno ha vinto come lui.

Sinner dunque con il numero uno del ranking non potrà implementare il suo già ricco patrimonio, conquistato meritatamente a suon di successi sul campo. Basti pensare che in questa annata sportiva, Jannik ha già conquistato quasi 4.5 milioni di dollari, ovvero 4 milioni di €. Complessivamente il suo Prize-money è di 21 milioni di dollari, ovvero più di 19 milioni di €.