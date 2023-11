Milan, i “Dollarumma” ora hanno un valore effettivo

di Antonio Jr. Orrico

Una vicenda che ha dell’incredibile. Nel corso di Milan-PSG, i tifosi milanisti hanno sbeffeggiato il loro ex portiere Gianluigi Donnarumma, passato al PSG un po’ di anni fa. Addirittura, gli stessi hanno cominciato a tirare addosso al portiere, in campo, delle banconote false, a testimonianza di un passaggio di squadra mal digerito. I dollari falsi tirati in campo dai sostenitori dei rossoneri hanno subito acquistato la denominazione di “Dollarumma“. Ora, però, hanno acquistato anche un ulteriore fattore.

Infatti, i soldi fasulli tirati in campo dai tifosi del Milan hanno ora un valore effettivo. I dollari sono stati messi in vendita su svariate piattaforme di e-commerce e, a giudicare dalla quantità di offerte, che si è rivelata piuttosto estesa, è ragionevole immaginare che esista anche una certa richiesta. C’è un po’ di tutto. Si può andare dai 3,50 euro per una banconota singola (esosi) a 50-60 € trattabili per una mazzetta da 15. Un commercio che non si limita ai “Dollarumma“, ma si estende anche ad altri gadget, come adesivi e T-shirt della curva, e sciarpe celebrative di quel match.

Anche sui prezzi dei vari store relativi alle banconote, la fantasia di certo non manca. Se la media si assesta sui 5-10 €, c’è anche chi per esempio ne chiede 40 per trentacinque pezzi, e chi li vende a 1 € l’uno ma a blocchi da minimo 20 banconote. Il top della spesa? Un utente ne vende una, una sola, a 350 €, che diventano 368,20 con le spese di spedizione. Il business, dunque, diventa affare economico a 360 gradi.