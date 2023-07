Donnarumma: paura per il portiere nella sua casa a Parigi

di Antonio Jr. Orrico

Una notte di terrore che sicuramente sarà difficile da dimenticare. A Parigi, il numero uno del Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, ha subito una rapina in casa. Il portiere, che si trovava nella propria abitazione insieme alla sua compagna, ha subito un’aggressione, oltre ad essere stato legato e poi derubato da uomini che hanno fatto irruzione in casa sua. I responsabili hanno portato via un bottino del valore di oltre 500mila €.

I rapinatori sono tutt’ora in fuga, e la Polizia non è riuscita a rintracciarli ancora. A confermare l’accaduto, è stata una fonte vicina alla coppia, che ha confermato le informazioni raccolte dal sito Actu17. Il portiere del Paris Saint-Germain e la fidanzata sono poi riusciti a liberarsi. Si sono poi rifugiati in piena notte in un hotel di lusso situato non lontano dalla loro abitazione. Dopo aver soggiornato momentaneamente all’hotel, il personale ha allertato le forze dell’ordine e i due sono stati preventivamente portati in ospedale per le cure del caso.

Secondo le fonti, Donnarumma e la compagna hanno subito un’aggressione da diverse persone nel loro appartamento nell’ottavo distretto della capitale francese. La Brigata per la repressione del banditismo (Brb) della polizia giudiziaria parigina ha già aperto un’indagine sulla vicenda. La coppia ha subito una minaccia per mezzo di un’arma, e lo stesso portiere ha subito una ferita leggera durante la rapina. Dopo il colpo, i banditi hanno poi preso la fuga.

Il bottino stimato della rapina, secondo la Polizia, risale a circa 500.000 € in orologi, gioielli, borse di lusso. Secondo altre fonti, non provenienti dalla Polizia, invece, l’ammontare dei danni è ancora in corso di valutazione.