A Positano il gelato più caro d’Italia: 3,50€ a pallina

di Rita Milione

Omio, la piattaforma leader in Europa per la prenotazione di viaggi in treno, autobus e aereo, ha pubblicato una classifica delle migliori spiagge per sfuggire alle alte temperature di quest’estate. Le spiagge italiane dove il gelato costa di più – come riporta Salerno notizie – sono quelle di Rimini (3 Euro a pallina), quella di Marina Grande di Positano in Costiera Amalfitana e quella di Tropea (3,50 Euro).

Mentre, al primo posto delle mete turistiche dove il gelato costa meno troviamo la spiaggia di Ravenna (2 Euro a pallina), la spiaggia di San Vito lo Capo (2,30 Euro), la spiaggia di Marina Piccola e quella di Sansone (2,50 Euro).