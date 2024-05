Baronissi, Anna Petta propone una nuova pista ciclabile

di Antonio Jr. Orrico

“Una pista pedonale e ciclabile lungo il fiume Irno per ridurre il traffico veicolare e valorizzare una risorsa naturale presente sul nostro territorio.”

È uno dei punti programmatici proposti dalla lista “Uniamoci per Baronissi” e che è stato inserito nel programma elettorale dalla candidata sindaco Anna Petta.

“Riteniamo che la città di Baronissi possa farsi promotrice di un progetto sovra-comunale, in sinergia con Salerno e Pellezzano, per realizzare nell’area che costeggia il fiume Irno un percorso dedicato sia ai pedoni che ai ciclisti. Un’opera che, a nostro giudizio, potrebbe avere molteplici risvolti, a cominciare dai benefici ambientali legati alla riduzione del traffico veicolare. La pista, inoltre, darebbe la possibilità a tanti di praticare sport all’aria aperta o di percorrere in bici (o con altri mezzi ecologici) la tratta Baronissi-Salerno in completa sicurezza e a stretto contatto con la natura.” ha poi proseguito il candidato sindaco.

Il tutto, secondo i candidati della lista “Uniamoci per Baronissi”, va abbinato ad un progetto di rilancio dell’area che costeggia il fiume Irno. “Le aree verdi e naturali sono sempre più preziose per lo sviluppo e la crescita dei territori. Immaginiamo che, con la realizzazione della pista pedonale e ciclabile lungo il fiume, Baronissi e l’intera Valle dell’Irno possano recuperare un attrattore naturale, che, nel tempo, potrebbe richiamare anche tanti appassionati che intendono trascorrere qualche ora di tranquillità e spensieratezza a stretto contatto con la natura.”