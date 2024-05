Pellezzano, sottoscritto accordo con Comieco per raccolta

di Antonio Jr. Orrico

Ieri pomeriggio, presso l’Aula Consiliare del Comune di Pellezzano, il sindaco Francesco Morra ha firmato ufficialmente l’accordo tra il Comune e la ditta Comieco per l’introduzione del nuovo metodo di raccolta differenziata all’interno del Comune. In particolare, l’accordo verte sui nuovi metodi di riciclo di due materie prime importantissime quali sono carta e cartone. Ad annunciarlo, è stato lo stesso sindaco Morra, che ha scritto un post in merito su Facebook.

“Firmato, oggi pomeriggio, presso l’Aula Consiliare del Comune di Pellezzano l’Accordo tra l’Ente da me rappresentato, 𝐂𝐎𝐌𝐈𝐄𝐂𝐎 rappresentato dal Direttore Generale 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥𝐛𝐞𝐭𝐭𝐢 e la “𝐏𝐞𝐥𝐥𝐞𝐳𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢” per l’introduzione del nuovo metodo di Raccolta differenziata di Carta e Cartone sul territorio comunale.” ha scritto sulla pagina Facebook del Comune di Pellezzano lo stesso sindaco Morra.

Morra ha poi concluso così: “Presente alle sottoscrizione anche la 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐚 𝐃𝐞 𝐈𝐮𝐥𝐢𝐢𝐬 della Cartesar SpA e componente del direttivo Comieco.“