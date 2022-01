Accedi a Facebook: ecco la guida passo passo per accedere al tuo account

Vi siete finalmente decisi ad entrare a far parte della più grande “famiglia” del web creando il costo primo account Facebook ma non sapete ancora come accedere? Tranquilli, le prime volte sono complicati per tutti, specialmente per chi, come voi, è un neofita in materia. Prima di spiegarvi nel dettaglio come accedere a Facebook, ecco alcune notizie che potranno esserti utile sul social network più famoso al mondo. Clicca qui per altre guide del genere e rimanere aggiornati sul mondo tech.

Facebook, dalla creazione al “metaverso”

Facebook nasce nel 2014 grazie alla visionaria idea di alcuni studenti della Harvard University di Cambridge negli Stati Uniti, tra cui Mark Zuckerberg che ancora oggi ne è il proprietario. L’idea alla base di “thefacebook.com“, così si chiamava il primo dominio registrato da Mark&Co., era tanto semplice quanto geniale. Creare una sorta di annuario scolastico online per permettere agli studenti residenti nel campus di conoscere i membri di altri dormitori e residenze universitarie.

L’idea ebbe talmente tanto successo che in pochissimo tempo Facebook prese piede all’interno di altri campus universitari in giro per gli States fino a diventare, nel 2007, un vero e proprio fenomeno mondiale entrando a far parte della top ten di siti più visitati al mondo. Da lì la strada fu tutta in discesa arrivando a toccare, nel 2018, i due miliardi di utenti attivi sulla propria piattaforma, un fenomeno planetario senza precedenti. Dopo aver rifondato l’intero sistema dei media in un decennio e aver acquisito nel corso degli anni altri social media come Instagram, Whatsapp e Snapchat diventando uno dei colossi finanziari più influenti sulla faccia della Terra, Zuckerberg ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura con la creazione del Metaverso. Un vero e proprio “mondo parallelo” in realtà aumentata che punta ad essere la nuova rivoluzione del mondo digitale e non solo.

Dopo avervi dato una bella infarinatura su tutto quello che c’è da sapere sul mondo Facebook, è giunta l’ora di mostrarvi come a accedere a Facebook in pochi semplicissimi passi sia da computer che attraverso il tuo smartphone. Non vi resta che mettervi comodi mentre vi illustrerò la procedura completa per eseguire il login al vostro account ed iniziare finalmente ad usare il social media per eccellenza.

Accedi a Facebook da computer

Il primo passo da compiere per accedere a Facebook, è quello di verificare che il vostro computer sia connesso ad una connessione internet stabile che vi permetta di navigare senza problemi. Verificato ciò, aprendo il vostro browser (Safari, Chrome, Mozilla ecc.) vi basterà digitare l’indirizzo web “www.facebook.com” nella barra di ricerca o attraverso il vostro motore di ricerca preferito, cliccando successivamente sul primo risultato.

Completato questo primo passaggio, vi si aprirà la home page di Facebook da dove potrete effettuare l’accesso tramite il vostro computer in tre semplicissimi passi:

Inserire l’email o il numero di telefono con cui avete completato la registrazione sotto l’intestazione “E-mail o numero di telefono“; Digitare la password nel riquadro posizionato sotto l’intestazione “Password“; Cliccare sul tasto “Accedi“.

Se tutta sarà andato nel verso giusto, vi si apriranno le porte del Facebook. Se, invece, non ricordate l’email o la password che avete inserito al momento della registrazione del vostro profilo, niente paura. Vi basterà cliccare sul link “Password dimenticata?” per avviare la procedura guidata di recupero dell’account.

Come accedere a Facebook tramite smartphone

Per accedere a Facebook tramite il vostro cellulare e portare il social media più famoso al mondo sempre con voi, basterà scaricare l’app dal vostro store digitale. L’applicazione è gratuita per tutti i dispositivi Apple, Android e Google phone. Come sempre bisognerà verificare che il vostro smartphone sia connesso ad una rete Wi-Fi sicura o collegato ad internet con rete cellulare.

Una volta scaricata l’app, ecco come effettuare il login al vostro account tramite smartphone (il passaggio è identico al quello effettuato da computer):

Aprite l’app Facebook Inserire l’email o il numero di telefono con cui avete completato la registrazione sotto l’intestazione “E-mail o numero di telefono“; Digitare la password nel riquadro posizionato sotto l’intestazione “Password“; Pigiare su “Accedi” per accedere al vostro profilo.

Così come fatto anche da computer, nell’eventualità in cui non ricordaste i vostri dati d’accesso, potrete recuperarli tramite la procedura “Password dimentica?” che vi indirizzerà sul sito web per completare la procedura di recupero dell’account.