Caro voli, Governo prepara norma blocca algoritmo

di Antonio Jr. Orrico

Il Governo Meloni sta preparando la stretta contro il fenomeno del caro voli. I prezzi sono aumentati, e per contrastare quest’aumento improvviso si sta pensando a un paniere con costi calmierati, specialmente per quei beni a più largo consumo. Inoltre, la cosa più importante è un intervento, ancora in corso d’opera, che contrasti le pratiche distorsive del mercato delle compagnie aeree.

Si tratta di due misure urgenti e straordinarie al vaglio del ministero delle Imprese e del Made in Italy. In prima fila per quanto concerne la lotta al caro voli, infatti, c’è il ministro Adolfo Urso. Sull’aumento vertiginoso dei costi dei biglietti aerei, sarebbe in via di definizione un intervento normativo, messo a punto con il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Per questo motivo, l’intenzione è contrastare pratiche commerciali scorrette delle compagnie e garantire collegamenti a prezzi accessibili con le isole in regime di continuità territoriale.

“Le tariffe degli aerei per Sicilia e Sardegna hanno picchi inaccettabili, del 70%. Interverremo a breve.” ha spiegato il ministro Adolfo Urso. Si tratta di una promessa che il governo Meloni intende mantenere. Il sottosegretario Massimo Bitonci, di contro, ha dichiarato: “Durante la pandemia le compagnie si sono ristrutturate. Ora però con un forte aumento della domanda hanno lievitato i prezzi, soprattutto se si acquistano senza congruo anticipo, e questo va a discapito di chi deve spostarsi per lavoro, urgenze e salute.“

Per contrastare il caro voli, il Governo interverrà sull’algoritmo dei prezzi, operando una stretta. Non è ancora ben chiaro, però, come quest’ultima avverrà in concreto.