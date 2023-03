Haaland nel mirino del PSG: pronta offerta monstre

di Michele Mastia

Secondo quanto riportato da RMC Sport, pare che il PSG abbia seriamente in testa l’idea di mettere sul banco fior fior di quattrini per assicurarsi le prestazioni di Erling Haaland. Il norvegese è, ad oggi, probabilmente il centravanti più forte al mondo, e l’offerta messa sul piatto dai parigini è di quelle a cui non si può proprio rifiutare.

PSG: pronti 197 milioni per Haaland

Erling Haaland potrebbe davvero trasferirsi ai piedi della Tour Eiffel nel corso della prossima sessione di mercato. Il PSG sta seriamente pensando di offrire al Manchester City, club attualmente proprietario del cartellino dell’attaccante, un’offerta che si avvicina a 197 milioni di euro. Il norvegese, che sta devastando la Premier League a suon di record e prestazioni fuori scala, formerebbe l’attacco più forte al mondo almeno per i prossimi dieci anni, in coppia con Mbappé.