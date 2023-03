Kvaratskhelia, c’è posta per te: il regalo di Guti

di Michele Mastia

La stagione di Kvicha Kvaratskhelia in azzurro è semplicemente sensazionale. Gol, assist e prestazioni devastanti catapultano il georgiano ed il Napoli direttamente nell’Olimpo del calcio moderno. Non è strano, infatti, che le prestazioni del numero 77 hanno attirato le attenzioni di tutti i top club europei. In una recente intervista l’esterno offensivo azzurro si è detto innamorato del Real Madrid e di Guti, al quale si ispirava imitandone il numero di maglia quando cacava i primi campi da calcio da bambino. È proprio l’ex stella del Real Madrid ad esporsi in prima persona per convincerlo a trasferirsi in blancos.

Guti e il regalo a Kvaratskhelia: la sua maglia autografata

Proprio da Madrid arriva il regalo di Guti per Kvaratskhelia. Il numero 14 ha infatti spedito al georgiano una sua maglietta autografata, per provare a convincerlo a passare ai Blancos nella prossima sessione di mercato. Il Napoli non rilascia dichiarazioni, conscio del fatto che un autentico tesoro come il numero 77 difficilmente partirà per una piccola somma di denaro. Le richieste del club azzurro e di patron De Laurentiis staranno sicuramente elevatissime, soprattutto viste le prestazioni del fortissimo esterno d’attacco. E, se continua così, la valutazione non può far altro che aumentare.