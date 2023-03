Oroscopo Paolo Fox Martedì 14 Marzo 2023: Vergine agitato

Ariete È arrivato il momento di ritrovare un vostro equilibrio interiore che nell’ultimo periodo sembra perso. Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo, c’è ancora da stringere i denti per un altro po’ di tempo ma la fase di rinascita sta per arrivare.

Toro La luna è dissonante quindi meglio non incrementare le discussioni. Tutte le nuove storie, invece, non sono proprio il massimo quindi forse sarebbe meglio prendersi un po’ di tempo per se stessi. Per quanto riguarda il lavoro la voglia di cambiamento è tanta. Fatevi avanti.

Gemelli Giornata molto interessante per le questioni sentimentali. Attenzione solo alla possibile interferenza di qualcuno di esterno. Sul lavoro sarebbe meglio evitare i rischi ed essere un po’ più prudenti.

Cancro L’amore può tornare protagonista della vostra vita, soprattutto a partire dal 17 del mese. Per quanto riguarda il lavoro c’è un po’ di preoccupazione ma trovando le strategie giuste riuscirete a fare tutto.

Leone Attenti perché avete la luna opposta e potrebbero esserci discussioni con il partner. Sul lavoro c’è confusione, forse per dei recenti cambiamenti ma prendetevi del tempo per capire bene se continuare su una strada o cambiarla.

Vergine Questo è un momento un po’ particolare per le relazioni. Potreste riversare un po’ della vostra agitazione nella coppia e sul lavoro con Giove opposto potreste iniziare a vedere tutto nero. Prendetevi un po’ di tempo e non assecondate la negatività.

Bilancia Nel pomeriggio la luna toccherà il vostro segno zodiacale quindi belle emozioni in vista. Per quanto riguarda il lavoro stanno per arrivare novità interessanti. Fatevi trovare pronti e preparati.

Scorpione In amore sta andando sempre meglio e domenica la Luna vi farà vivere ancora più emozioni. Sul lavoro Mercurio aiuta nella comunicazione quindi sfruttatelo al meglio, soprattutto per risolvere vecchie questioni lasciate in sospeso.

Sagittario Per l’amore questa giornata è molto interessante e in grado di regalare una bella dose di serenità e serotonina. Sul lavoro bisogna essere un po’ più ottimisti e stare attenti alle spese di troppo.

Capricorno Questo cielo vi aiuta nell’esprimere al meglio i vostri sentimenti. Sul lavoro attenti a qualche questione legale ma arriveranno soluzioni. Saprete trovare una risoluzione a ogni problema.

Acquario In amore si inizia sempre con piccoli passi e le soddisfazioni arriveranno mano a mano. Sul lavoro è arrivato il momento di fare delle scelte. Non potete più stare in questo limbo, dovrete intraprendere una strada.