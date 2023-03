Baronissi: il liceo M. Hack vince le Olimpiadi della Cultura e del Talento

di Adelaide Senatore

Oltre 800 studenti, provenienti da tutto il sud Italia, si sono sfidati nelle semifinali nazionali, in sei test a risposta multipla su varie materie: letteratura italiana e internazionale, educazione civica, istituzioni e attualità italiana e internazionale, storia dell’arte, scienze, storia e geografia mondiale e una prova musicale. La gara di Educazione Civica è stata vinta da Orlando Cavaliere della 4B del liceo Margherita Hack. La squadra “Eulero’s Buddies” è arrivata prima nella classifica a squadre e si è qualificata alla finale in programma ad aprile a Tolfa (RM). La squadra è composta da Francesca Lepore, Alessia Napoli e Daniele Carpentieri di 5B, Orlando Cavaliere, Daniele Napoli e Giuseppe Ragozzino di 4B. Ha partecipato alla semifinale anche la squadra dei “Chierichetti” i cui componenti meritano di essere menzionati per la loro serietà ed impegno: Rocco Costantino, Grazia Pecoraro, Antonio Rinaldi e Mariano Vitale tutti di 5A.

I ragazzi sono stati accompagnati dalla professoressa Maria Teresa Gambino, referente d’istituto delle olimpiadi delle cultura e del talento. Un “grazie” speciale ai docenti Terenziano, D’Ambrosio, De Rose, Amoroso e Di Martino che seguono questi ragazzi dalla prima classe e alla dirigente Roberta Masi che dà l’opportunità agli studenti di partecipare ad attività innovative, investendo nel loro futuro.