Baronissi, pony e cavalli scappano dal recinto: ritrovati di fronte al liceo Hack

Attimi di tensione e paura questa mattina, di fronte al Liceo Margherita Hack di Baronissi dove, oltre agli studenti, questa mattina sono apparsi anche dei cavalli ed un pony. Scolaresca quanto meno rara, ma evidentemente si è trattato di un incidente.

Gli animali erano infatti scappati da un terreno vicino. La mandria, costituita da circa dieci esemplari, ha sorpreso ma anche spaventato la folla di ragazzini e genitori in procinto di entrare a scuola.

Giunti sul posto i vigili urbani di Baronissi, che hanno avviato delle indagini per capire da dove gli equini siano fuggiti. Decine le telefonate di segnalazione al comando. Alcuni esemplari sono stati avvistati anche a Saragnano, altra frazione di Baronissi.

Sono stati diversi i video registrati che riprendono gli animali intenti a scorrazzare tra auto e studenti. In uno si vede proprio un piccolo pony che arriva davanti all’ingresso del liceo, in un altro un cavallo che passa tra le automobili in sosta in un parcheggio, in un altro ancora diversi esemplari che camminano liberamente in strada tra biciclette e auto.