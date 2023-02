Fisciano, il via al programma del “Carnevale Fiscianese”

La Pro Loco Fiscianese, in collaborazione con il Comune di Fisciano, le scuole e le associazioni del territorio, è lieta di riproporre il CARNEVALE FISCIANESE. Dopo anni di stop, dovuti prettamente alle limitazioni epidemiologiche, si torna a vivere a pieno la festa per grandi e piccini attraverso una serie di appuntamenti che culmineranno con la SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI prevista per sabato 18 febbraio presso Lancusi, alla quale parteciperanno numerose associazioni con i propri carri allegorici.

Tra esse anche due realtà del nostro Comune, l’associazione 84zero84 e l’oratorio “San Domenico Savio” di Gaiano, le quali si sono messe in gioco con l’aiuto dei tanti volontari ed appassionati. Durante la mattinata del 18 febbraio, inoltre, presso il parcheggio Peppino Impastato in Lancusi saranno presentati i due carri delle suddette associazioni e sarà possibile festeggiare insieme con gli animatori pronti ad accogliere i più piccoli con i loro fantastici vestiti di Carnevale!

Il programma

IL CARNEVALE NELLE SCUOLE

Giovedi 16 febbraio

SFILATA DEGLI ALUNNI DELL’I. C. “A. DE CARO”

ore 10:00 Raduno presso la scuola “A. De Caro” in Lancusi e partenza della sfilata.

Venerdi 17 febbraio SFILATA DEGLI ALUNNI DELL’I. C. “R. NICODEMI” e del PROFAGRI SALERNO – sede di Fisciano

SFILATA DEGLI ALUNNI DELL’I. C. “R. NICODEMI” e del PROFAGRI SALERNO – sede di Fisciano ore 10:00 Raduno presso “P.zza Cav. Giuseppe Patti” in Viale Europa – Fisciano Capoluogo – e partenza della sfilata.

ore 12:00 Conclusione della sfilata con arrivo in Piazza del Bicentenario IL CARNEVALE SCENDE IN PIAZZA

Sabato 18 febbraio

Parcheggio “Peppino Impastato” – Via del Centenario

ore 10:00 Giochi ed animazione per bambini a cura della cooperativa “Progetto 2000”

Musiche, balli, mascotte e tanto divertimento per i più piccoli.

INGRESSO LIBERO

ore 12:00 Presentazione dei carri realizzati dall’Associazione 84zero84 e dalla Parrocchia “S. Martino” di Gaiano IL CARNEVALE SCENDE IN STRADA

SFILATA DEL CARNEVALE FISCIANESE

Sabato 18 febbraio

ore 15:00 Raduno presso la stazione ferroviaria in Lancusi

ore 15:45 Partenza della SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI, via del Progresso – via Tenente Nastri –

Aprirà la sfilata il GRAN CONCERTO BANDISTICO “CITTÀ DI FISCIANO” seguito dalle ASSOCIAZIONI ALVA, IL GABBIANO, INSIEME PER, MARIA SS DELLE GRAZIE, ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO – GAIANO, RIONE CAPOSOLOFRA & C., ASS. SOGNO E REALTÀ / THE CLUB 84ZERO84 con i CARRI ALLEGORICI “MINIONS”, “CIBOGM? NO GRAZIE”, “LA CASA DI CARTA”, “I MILLE COLORI DELL’INDIA”, “LA CARICA DEI 101”, “I LOONEY TONES”.



Ore 18:00 Festa in maschera per tutti i bambini presso l’ l. C. “A. De Caro” a cura dell’associazione “Il Galeone dei

Sogni” – INGRESSO LIBERO