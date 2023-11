Salari, in UE disparità del 13% tra donne e uomini

di Antonio Jr. Orrico

La tanto acclamata parità di genere è ancora lontana dal suo raggiungimento tanto auspicato. Nell’Unione Europea, infatti, la disparità di salari tra uomini e donne persiste. Le europee continuano infatti a guadagnare meno degli uomini, con un divario retributivo medio di genere pari al 13%. Ciò significa che per ogni euro guadagnato da un uomo, una donna guadagnerà solo 0,87 €. Una differenza significativa, evidenziata dalla Commissione Europea in occasione dell’European Equal Pay Day, la Giornata Europea per la Parità Retributiva.

Proprio quest’ultimo giorno simboleggia quanti giorni in più le donne devono lavorare fino alla fine dell’anno per guadagnare quello che gli uomini hanno guadagnato nello stesso anno. Quest’anno l’Equal Pay Day cade il 15 novembre.

Vera Jourová, vicepresidente della Commissione Europea per i valori e la trasparenza, e Helena Dalli, commissaria UE per l’uguaglianza, hanno dichiarato: “L’Equal Pay Day serve a ricordarci di continuare i nostri sforzi per colmare il divario retributivo di genere. La parità di retribuzione per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è uno dei principi fondanti dell’UE. Fu stabilito nel Trattato di Roma del 1957.“

Le due hanno poi proseguito sui salari: “Tuttavia, quest’anno i progressi verso l’eliminazione del divario retributivo di genere sono stagnanti e sono stati lenti nel corso degli anni. Ciò ci ricorda che gli stereotipi di genere continuano a colpire le donne e gli uomini in tutti gli ambiti della vita, compreso quello lavorativo, e che è necessaria un’azione specifica per attuare il principio della parità retributiva.“