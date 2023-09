Migranti, Meloni manda un videomessaggio per l’UE

di Antonio Jr. Orrico

Un’emergenza che va risolta nell’immediato, appena possibile. Per la questione relativa ai migranti, Giorgia Meloni cerca alleati. Un aiuto che potrebbe mettere l’Italia in condizione di accogliere o magari di distribuire meglio l’accoglienza. Il flusso di migranti verso le coste europee, e prima di tutto italiane, è diventato insostenibile. E per questo il premier di Fratelli D’Italia ha deciso di parlare agli italiani con un videomessaggio. Il destinatario, naturalmente, è l’Unione Europea, con cui sembra essersi aperto un conflitto.

“La pressione che l’Italia sta subendo dall’inizio di quest’anno è insostenibile. Figlia di una congiuntura internazionale difficilissima che mette insieme problemi che già avevano i Paesi africani a una situazione di instabilità crescente. Questo è un quadro difficilissimo che potrebbe portare diverse decine di milioni di persone a voler lasciare la propria nazione per cercare un futuro migliore in Europa.” ha dichiarato Giorgia Meloni.

La stessa premier ha annunciato che verranno intraprese, a tal proposito, misure straordinarie nel prossimo CDM di lunedì.

“Nel consiglio dei ministri di lunedì noi porteremo una modifica del termine di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri di chi entra illegalmente in Italia, limite che verrà alzato al massimo consentito dalla normativa europea ovvero 18 mesi. Non riguarda i richiedenti asilo per i quali oggi il termine massimo è già di 12 mesi e non sarà modificato.“

Infine, Meloni ha concluso: “Serve una missione europea, anche navale se necessario, in accordo con le autorità del Nord Africa per fermare la partenza dei barconi. Verificare in Africa chi ha diritto o meno all’asilo e accogliere in Europa solo chi ne ha effettivamente diritto secondo le convenzioni internazionali.“