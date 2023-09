Addio a Franco Migliacci, l’autore di “Nel blu dipinto di blu”

di Antonio Jr. Orrico

Un pezzo di storia della musica italiana è volato via. All’età di 92, Franco Migliacci si è spento in una clinica di Roma. Quest’ultimo è stato uno dei più grandi parolieri della musica italiana. Fu autore di molti successi della musica italiana tra cui “Nel blu dipinto di blu“, ma anche “Tintarella di luna, “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte“, “Una rotonda sul mare“. Nato a Mantova nel 1930, ha studiato a Firenze e si è poi stabilito a Roma. Successivamente, ha svolto anche il lavoro di produttore discografico, editore musicale, talent scout e attore.

Ne ha dato notizia il giornalista Clemente Mimun con un post su X. Franco Migliacci ha scritto tantissimi testi per Gianni Morandi. Si devono, infatti, a lui, canzoni iconiche come “C’era un ragazzo che come me…“, “Che sarà“, “Come te non c’è nessuno” e “Il cuore è uno zingaro“. Figura inoltre tra gli autori di “T’Appartengo“. Nato a Mantova nel 1930, studia a Firenze dove si era stabilita la sua famiglia. Si trasferisce poi a Roma, dove partecipa ad alcuni film come comparsa o in piccoli ruoli.

Successivamente, inizia a lavorare come sceneggiatore per la TV e, in seguito, anche come illustratore per la rivista Il Pioniere diretta da Gianni Rodari. Nel 1957, una giornata storta gli cambierà la vita. Migliacci decide di “mandare a quel paese il mondo” e di dipingersi le mani e la faccia di blu, per sparire nel “blu dipinto di blu”. Un’idea che piacque tantissimo a Domenico Modugno, che gli si prestò da interprete.

Il resto, chiaramente, è storia.