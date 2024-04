Salerno, a breve cominciano lavori in Corso Vittorio Emanuele

di Antonio Jr. Orrico

Tutto procede come stabilito. I lavori per il restyling di Corso Vittorio Emanuele, in corso a Salerno, stanno proseguendo nel rispetto dei tempi programmati. Il primo lotto dell’intervento, quello che riguarda il tratto da via Santi martiri a Via Diaz, dovrebbe essere completato entro il 20 Giugno. Come riportato dal quotidiano “La Città“, si sta già lavorando per avviare il cantiere anche del secondo lotto che riguarda l’area dell’ex Tribunale.

Se il primo lotto, dunque, è prossimo al completamento, il secondo è già in rampa di lancio. L’assessore comunale alla Mobilità Rocco Galdi ha spiegato il setting dei lavori: “La volontà è di partire con la nuova fase dei lavori anche dalla prossima settimana ma non possiamo ancora comunicare una data precisa perché stiamo tentando di risolvere tutta una serie di problemi legati innanzitutto alle operazioni di transito di mezzi particolari come gli scavatori.“

“Dobbiamo mettere in campo anche una serie ulteriore di soluzioni tecniche per rendere meno impattante possibile il cantiere e ridurre al minimo i disagi per i cittadini, a partire dalla considerazione che proprio in questa zona c’è la scuola Vicinanza.” ha poi concluso l’assessore di Salerno.