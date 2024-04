Fratte, incidente stradale nella notte: centauro ferito

di Antonio Jr. Orrico

Ancora una volta, un incidente stradale. Un nuovo sinistro si è verificato questa notte a Fratte, in via Wenner. Un centauro è rimasto ferito, fortunatamente non in modo grave, ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Salerno con un’ambulanza e i carabinieri di Mercato San Severino.

Resta ancora da stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Infatti, non si sa ancora con certezza se il centauro possa essere caduto da solo dalla moto o se, come sembra più probabile, sia stato investito da un’auto.