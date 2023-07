Salerno, chiusa al traffico via Madonna del Monte

di Antonio Jr. Orrico

Una comunicazione urgente che risulta essere fondamentale, soprattutto per gli abitanti di Salerno. Infatti, sabato prossimo, ovvero il 15 Luglio, e il successivo, ovvero il 22 Luglio, via Madonna Del Monte sarà chiusa al traffico veicolare. L’area occupa tutte le abitazioni che partono dal numero civico 19 e arrivano fino al numero civico 29. A renderlo noto ci ha pensato lo stesso Comune di Salerno con una comunicazione.

Per l’occasione dei due sabati, a Salerno, in via Madonna del Monte, sarà consentito esclusivamente il transito pedonale. Non è il primo sos che capita in questi giorni. Infatti, all’ospedale da Procida, c’è una sospensione idrica che preoccupa oltremodo tutti. Martedì 11 luglio verranno effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria in via Antonio Amato e per questo sarà necessario sospendere l’erogazione dalle 10.30 alle 14. Queste le strade interessate: via Antonio Amato; via Cappello Vecchio e Via Wenner civici (67 – 69 – 71 – 73). Mercoledì 12 luglio i lavori di manutenzione straordinaria verranno effettuati invece in Via Alfredo Micoloni. Anche in quel caso sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 10 alle 14.

Le strade interessate saranno Via Alfredo Micoloni, Via Gennaro Richelli, Via Vincenzo Cuoco, Via Genn.de Crescenzo, Via Medaglie d’oro, Via Gennaro Buongiorno, Via Armando Viviani, Via Raffaele Cantarella, Via Paradiso di Pastena, Via Salvatore Guariglia, Via Raffaele di Palo, Via Bonaventura Rescigno, Via Achille Napoli e Via John Kennedy. Una Salerno ancora sottosopra.