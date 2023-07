Su Prime Video arrivano Valentina Nappi e Dargen D’Amico

di Riccardo Manfredelli

Con un evento all-star tenutosi oggi a Roma, Prime Video ha presentato i nuovi contenuti che saranno disponibili on-demand tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Tra i film originali spicca “Pensati Sexy”, commedia diretta da Michela Andreozzi con protagonista Diana Del Bufalo, che segna l’esordio della pornodiva Valentina Nappi da attrice mainstream nei panni di una consulente d’amore decisamente sui generis.

Previste, accanto ai rinnovi di “Sono Lillo” e “Monterossi” con Fabrizio Bentivoglio, anche tante nuove serie: attesissime “No Activity – Niente da Segnalare”, con i cammei d’eccezione di Marcella Bella e Lorella Cuccarini, e “Gigolò per caso”, con Christian De Sica e Pietro Sermonti nei panni di padre e figlio.

Da giudice a conduttore: Dargen d’Amico (per il secondo anno consecutivo confermato al bancone di X Factor su Sky) è il padrone di casa dello show Amazon Prime, concesso su licenza da NBC Universal Format, “Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna”. Sei vip con una irrefrenabile passione per il karaooke si sfidano per una notte intera cantando le più grandi hit italiane e internazionali; vince chi dimostrerà di essersi messo più in gioco, tra balletti, travestimenti e imprevisti di ogni genere. Nel cast Claudia Gerini, Alessia Lanza, Francesca Manzini, Pierpaolo Spollon, Nicola Ventola, Lele Adani e Tommaso Zorzi.

Prime Video ha infine svelato la sua proposta per il periodo delle feste comandate: il film “Elf Me”, diretto da YouNuts, vede Lillo Petrolo nei panni di Trip, l’elfo pasticcione di Babbo Natale, che stringe un’alleanza con Elia (Federico Ielapi): il ragazzino, vittima dei bulli a scuola, vuole salvare le sorti dell’attività della madre giocattolaia (Anna Foglietta, anche tra i protagonisti della serie Everybody Love Diamonds in arrivo su Prime Video il 13 ottobre, ndr).