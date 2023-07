Amici 23, confermato il primo prof della nuova edizione

di Annamaria Postiglione

Amici 23, a tornare tra i banchi di scuola come professoressa sarà Lorella Cuccarini. La notizia del suo rinnovo nel programma di Maria de Filippi arriva dalla diretta interessata che, in un’intervista a TvBlog, ha spiegato come nonostante avesse ricevuto diverse proposte, la vedremo di nuovo nel talent show.

La Cuccarini ha raccontato di aver ricevuto proposte di lavoro dalla Rai, ma di averle tutte rifiutate. Il direttore dipartimento Daytime della Rai, Angelo Mellone, avrebbe cercato di convincere la conduttrice a tornare con un nuovo programma su Rai 1. Come la stessa Lorella Cuccarini ha spiegato:

“Mi ha proposto la fascia dalle ore 14.00 su Rai1, ma io non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano”

Così, la show girl è la prima prof ad essere riconfermata per la prossima edizione di Amici 23 in onda da settembre nonostante sembrerebbe, da alcune indiscrezioni, che Mediaset e la Fascino potrebbero offrirle un programma tutto suo.

Per Amici 23 intanto, si attendono le conferme dei restanti professori quali Rudy Zerby e Alessandra Celentano. Questi due, essendo colonne ormai portanti del programma, non dovrebbero salvo sorprese andare via; incerto il futuro di Arisa, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Per la cantante, forse il rinnovo è ostacolato dalla voglia di tornare ad occuparsi principalmente della sua carriera musicale; mentre per Todaro il ritorno ad Amici 23 è ”ostacolato” da tutte le indiscrezioni uscite negli ultimi mesi.