Amici 21: Raimondo Todaro e Arisa “si scambiano” programma

Raimondo Todaro sbarca su Canale 5 come prof, Arisa sarà concorrente nel programma dove lui ha militato per 15 anni: la sfida tra Amici e “Ballando con le stelle” si consuma anche a colpi di telemercato

La sfida tra “Amici di Maria De Filippi e Ballando con le stelle si consuma anche a colpi di telemercato: per un Raimondo Todaro che ha esordito questo pomeriggio nel ruolo di maestro di Danze Latino-Americane nella scuola di spettacolo più famosa di Italia, Arisa (che ha lasciato la cattedra di Canto alla collega Lorella Cuccarini) entrerà nel cast del dance-show condotto su Raiuno da Milly Carlucci in partenza il prossimo 16 Ottobre. L’ufficialità non c’è ancora, ma il post pubblicato su Instagram dalla cantante lucana suona certamente come tale:

“Amici è stata una delle esperienze più grandi che ho avuto nella vita (…) Ma voglio darmi ancora l’opportunità di essere allieva, di imparare ciò che mi manca, di diventare migliore”.

Raimondo Todaro, che ha vinto “Ballando” cinque volte ed era apparso ad “Amici” già lo scorso anno per giudicare una gara di ballo durante il daytime, non è il primo che decide di “cambiare casacca”. Prima di lui lo ha fatto la collega Natalia Titova: a “Ballando” dal 2005 al 2014 (in pista ha conosciuto anche suo marito, Massimiliano Rosolino) la muscolare ballerina di origini russe,è stata ambasciatrice del latino-americano ad Amici dal 2015 al 2020.

Altro carismatico ballerino il cui talento è sbocciato alla corte di Milly Carlucci per poi consolidarsi sotto l’egida di Maria De Filippi, che per il debutto domenicale ha deciso di chiamare a raccolta numerosi ospiti Vip da Roberto Baggio a Tommaso Paradiso, è Umberto Gaudino: egli è stato maestro di “Ballando” nel 2006 e nel 2011, poi nel 2019 è entrato nella scuola di Amici, di cui oggi è uno dei ballerini professionisti.

Percorso inverso, invece, per Lucrezia Lando: la Venere del sabato sera, occhi chiari e caschetto biondo da diva d’altri tempi, prima di approdare a “Ballando” ha affrontato, senza successo, i provini per “Amici”.

Era il 2014. Al suo esordio sulla pista da ballo di Raiuno, quattro anni dopo Lucrezia Lando si porta a casa la medaglia di bronzo (in coppia con Giaro Giarratana). Nel 2020 vince un po’ a sorpresa la competizione televisiva in coppia con Gilles Rocca, lasciandosi dietro i favoritissimi Paolo Conticini ed Elisa Isoardi, quest’ultima in coppia proprio con Raimondo Todaro.