Covid-19, il bollettino di oggi 19 settembre 2021

Covid-19, pubblicato il bollettino di oggi 19 settembre contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia

La Protezione Civile ha diramato il bollettino che, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Oggi, 19 settembre 2021, il bollettino registra 26 persone positive decedute e 3.838 nuovi casi accertati. I pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 530. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 263.571.

Intanto si continua a parlare della somministrazione della terza dose del vaccino. La dose “addizionale” di vaccino anti-Covid va somministrata dopo almeno 28 giorni dall’ultima dose. La dose “booster”, invece, svolge la funzione di mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria. Questa, inoltre, potrà essere somministrata dopo almeno sei mesi dall’ultima dose in favore di ulteriori gruppi. Tra questi ultimi rientrano persone fragili e a maggiore rischio per esposizione professionale.

E a proposito di vaccini, guardando al di là del canale della Manica, riecheggiano le parole di Boris Johnson. “I vaccini contro il Covid funzionano e la campagna avviata in anticipo su tutti dal Regno Unito ha contribuito a far sì che oggi il 90% dei britannici adulti sopra i 16 anni sia oggi immunizzato”, ha affermato il primo ministro del Regno Unito in un briefing in cui ha confermato il via a un piano invernale di contenimento della pandemia fondato sull’offerta della terza dose vaccinale a tutti gli over 50 e di una singola dose fra 12 e 15 anni