Memo Remigi sarà un concorrente a Ballando con le stelle, Milly Carlucci: “Lo porto con me!”

A sorpresa, Milly Carlucci ha annunciato che Memo Remigi sarà un concorrente di Ballando con le stelle 2021

Milly Carlucci lo ha annunciato in diretta e a sorpresa a Oggi è un altro giorno: Memo Remigi sarà uno dei vip che parteciperà alla nuova edizione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci è intervenuta nel corso della diretta di Serena Bortone non solo per salutare gli ospiti ma, soprattutto, per annunciare che Remigi, presente in studio sarebbe stato un concorrente di Ballando: “Io vedo inquadrato un carissimo amico e ti chiedo il permesso di portarlo da noi, c’è lo permetti o sei gelosa, posso portarlo via Memo Remigi”, ha chiesto la conduttrice.

“Era nell’aria ed è un’esperienza che desideravo molto fare – ha confidato il cantante – vista l’età vorrei essere il porta bandiere dei miei coetanei perché voglio che non restino seduti sui divani ma che si muovano, che ballino e io farà del mio meglio e sarò felicissimo di partecipare a Ballando con le Stelle”, ha dichiarato Remigi.

Nel cast anche Morgan e Al Bano, per il resto solo voci, anche se Valeria Fabrizi e Sabrina Salerno potrebbero essere le altre scelte. Per il momento, la Carlucci ha preferito non rivelare l’intero cast, staremo quindi a vedere come se la caverà Memo Remigi.