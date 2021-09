Daniele Adani all’attacco contro Allegri: “La Juventus non può giocare così”

Parole dure di Daniele Adani contro Max Allegri e la gestione delle partite della Juventus, ferma ad un punto in 3 partite

La Juventus di Max Allegri è sicuramente la nota stonata di quest’avvio di Serie A: 1 punto in 3 partite per i bianconeri che si ritrovano nei bassifondi della classifica. Gioco che latita e risultati altrettanto: a rincarare la dose in casa juventina ci ha pensato Daniele Adani.

L’ex-opinionista di Sky, ospite fisso della BoboTV (canale Twitch di Bobo Vieri), ha analizzato il momento che sta vivendo la squadra bianconera dopo 270 minuti di campionato. E non sono mancate le parole contro il tecnico livornese con cui non corre buon sangue con lo stesso Adani, dopo alcuni screzi nel 2018.

Queste le parole di Adani, riportate da Repubblica: “Se sei la squadra più forte non puoi presentare questo tipo di partite. La squadra non può proporre un calcio di questo tipo. Non posso pensare che Allegri non abbia una proposta di gioco e non riesca a far giocare meglio la Juve. Puoi vincere o non vincere ma la squadra deve giocare meglio. Se l’analisi della partite è che non ci hanno tirato in porta e devi resistere solamente, allora tu non puoi essere la squadra più forte d’Italia”.

Poi continua: “Bisogna analizzare le partite senza scuse, ma con responsabilità. Solo così costruisci un lavoro che porterà risultati migliori di questi, nell’analisi approssimativa tieni solo contento chi è lì accanto a te per dirti che sei bravo. Che analisi è dire ‘paghiamo gli errori, serve più personalità, siamo troppo giovani’? Si deve fare per i tifosi, non gli puoi dire queste cose, perché finché vinci va bene ma se perdi come adesso?“.

Dichiarazioni a cui è seguito l’eco di Antonio Cassano e lo stesso Christian Vieri, spiegando come la Juventus debba trovare una soluzione al più presto per tornare a lottare ai vertici della classifica. Ma domenica per Allegri c’è la sfida contro il Milan in gran forma.

