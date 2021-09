Ballando con le Stelle: alcuni rumors sul cast della nuova edizione

Ballando con le Stelle: ecco alcuni rumors su una parte dei concorrenti della nuova edizione del noto show di Milly Carlucci

La nuova edizione di Ballando con le Stelle ha acceso i motori: Milly Carlucci stando ad alcuni rumors avrebbe svelato parte del nuovo cast. In particolare avrebbe confermato la partecipazione di 7 personalità dello spettacolo tra musica, recitazione, televisione e sport. Il 16 ottobre, giorno in cui partirà questa nuova edizione di Ballando con le Stelle, è sempre più vicino e la Rai si sta preparando per affrontare la concorrenza di un prodotto di punta di casa Mediaset, Tu si que Vales. Ecco quindi che già dai primi 7 nomi (gli altri verranno confermati in seguito) si preannuncia un’edizione scoppiettante per la Carlucci.

A mettersi alla prova nel ballo, infatti, troveremo i cantanti Albano, Morgan, Sabrina Salerno e Mietta, la dinamica “Suor Costanza” di Che Dio ci Aiuti Valeria Fabrizi, il parrucchiere dei vip Federico Fashion Style e l’ex calciatore Fabio Galante. Confermata la giuria e la coppia di opinionisti Alberto Matano e Roberta Bruzzone, a cui si aggiunge Alessandra Mussolini, che conosce bene il programma di Rai Uno, avendovi partecipato come concorrente nella scorsa edizione.

Tra gli altri rumors si mormora anche di un possibile ruolo speciale che sarà affidato a Caterina Balivo, visto l’ottimo rapporto con Milly Carlucci e di una molto probabile partecipazione a Ballando con le Stelle di Andrea Iannone. Quest’ultimo, che sta scontando la sua pena per doping, sarebbe a tutti gli effetti davvero un bel colpo per il noto programma Rai; bisognerà però aspettare ancora qualche giorno per una conferma o smentita.