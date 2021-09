No Vax: prof di Pordenone sceglie il licenziamento

La Prof Francesca Del Santo ha deciso di lasciare la sua cattedra di biologia dopo 17 anni per le sue posizioni “no Vax”

No vax convinta decide di abbandonare l’insegnamento. E’ la storia di Francesca Del Santo, 46 anni e una cattedra di biologia all’Ipsia Della Valentina di Sacile (Pordenone), preferisce perdere il lavoro, piuttosto che adeguarsi all’obbligo del Green pass.

No vax anche a ritmo di musica

“Il vaccino non può essere imposto”, ha dichiarato al “Messaggero Veneto”. Facendosi portavoce e bandiera dei colleghi, degli amministrativi e dei bidelli che, come lei, non ne vogliono sapere di vaccinarsi contro il Covid ignorando le indicazioni di Governo e comunità scientifica. Sabato, inoltre, saranno in piazza, a Pordenone, per un flash mob di protesta.

Nel frattempo, per ribadire la propria contrarietà all’obbligo vaccinale, la prof ha anche inciso “Come un virus”. Una canzone che, a ritmo di rock, invoca la libertà di scelta attraverso i canali social e YouTube. “Non navigo nell’oro e non ho rendite: la priorità è quella di una scelta etica”, ha dichiarato.

Non escluso l’obbligo per gli studenti: l’appello del Ministro

Patrizio Bianchi, che in un’intervista a SkyTg24 ha spiegato che il governo non esclude l’obbligo di vaccinazione per la scuola: “Siamo pronti in ogni condizione. Il governo userà tutti gli strumenti laddove fosse necessario”, ha affermato.

“Ragazzi vaccinatevi. Non fatelo solo per voi ma per i compagni, gli amici e la famiglia“, ha detto Bianchi. Per quanto riguarda i docenti “chi non ha il Green pass o il documento che certifica di essere esente dal vaccino sarà sospeso senza emolumenti”, ha ribadito il ministro, “non possiamo mettere a rischio i nostri ragazzi e il personale”.