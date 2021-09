Miriam Leone e Paolo Carullo si sposano: nozze fissate per il 18 settembre in Sicilia

Miriam Leone e Paolo Carullo hanno fissato la data delle nozze: il 18 settembre in Sicilia

Ormai è ufficiale: Miriam Leone e Paolo Carullo convoleranno a nozze il 18 settembre. A 36 anni l’attrice è pronta per il grande passo nella sua Sicilia, nel Santuario di Santa Maria La Nova a Scicli, in provincia di Ragusa. A darne conferma è stata l’amministrazione comunale della città barocca. «L’amministrazione Comunale di Scicli, che lavora all’evento da tredici mesi, renderà note a ore le disposizioni di modifica alla viabilità nel centro storico per quella data», si legge nella nota.

Del futuro sposo si sa ben poco: nessun profilo social e nessuna partecipazione di coppia agli eventi mondani. Secondo alcune indiscrezioni, Paolo Carullo è siciliano, originario di Caltagirone, e si è trasferito a Milano per studiare l’Università Cattaneo. Nel 2006 ha conseguito la laurea in Economia e finanza. Grande appassionato di musica, nel tempo libero si dà da fare come performer. Lui e Miriam starebbero insieme da due anni.

Un momento d’oro per Miriam, non solo sul piano sentimentale ma anche su quello professionale. La Leone interpreterà Eva Kant nel film «Diabolik» diretto dai Manetti Bros., in cui sarà affiancata da Luca Marinelli e da Valerio Mastandrea.