Juventus, Di Maria e Vlahovic ai saluti? Su Sky pensano di si

di Antonio Di Mita

È un periodo difficile in casa Juventus. Nonostante i risultati positivi in campionato continuino ad arrivare, ciò che preoccupa maggiormente la società bianconera ed i tifosi sono i fatti al di fuori del rettangolo di gioco. I provvedimenti che potranno essere presi conto la Juve a causa della “manovra stipendi” avrebbero dei risvolti importantissimi non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro della società piemontese.

La non qualificazione alla prossima Champions League di fatto porrebbe la Vecchia Signora a riconsiderare tantissime cose, una su tutte la necessità di fare cassa. Su questo punto di vista è intervenuto ieri sera Luca Marchegiani, esperto di calciomercato a Sky Sport. Il focus del giornalista si è concentrato su due giocatori della Juventus in particolare: Di Maria e Vlahovic.

Di Maria: “Difficile se non impossibile che Di Maria resti alla Juventus? Sì. Io non niente per sicuro finché non ci sono le firme, ma il costo di Di Maria è stato molto alto, e si è visto non con grande continuità. L’utilizzo di Di Maria non è stato continuo per gli acciacchi, e c’è il discorso della Champions. Un conto è se la Juve va in Champions, un conto se non dovesse essere in Champions. Da quello che abbiamo saputo, questo porta a ragionale la Juventus: è molto probabile che il contratto di Di Maria non lo rinnoveremo“.

Vlahovic: “La Juve ascolterebbe offerte su Vlahovic? Sì, a prescindere questo, a prescindere dalla qualificazione. È chiaro che per arrivare a far capitolare la Juventus su Vlahovic deve arrivare un’offerta importante, perchè ricordiamo che la Juventus lo ha pagato 80 milioni di euro, bonus più, bonus meno, e non può rischiare di fare una minusvalenza. Però se dovesse arrivare un’offerta, la Juventus la prenderebbe in considerazione perchè il rendimento di Vlahovic non è stato quello atteso. Perchè se vuoi è anche uno dei pochi vendibili, perchè è giovane, è forte, ha grandi margini di crescita. Magari non si è trovato bene alla Juventus, può succedere anche questo. La Juventus potrebbe prendere in considerazione un’offerta e quest’anno movimenti sui numeri nove ce ne saranno un po’, a partire da Osimhen.”