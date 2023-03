Milan, senti Vieri: “Per la Champions scelgo loro”

di Michele Mastia

Alla Bobo TV è tempo di quarti di finale di Champions League. Dopo i sorteggi che hanno visto accoppiati Milan e Napoli nel doppio match valido per il passaggio alla semifinale, Christian Vieri si è esposto esprimendo una sua preferenza sul passaggio del turno.

Milan, le parole di Vieri alla Bobo TV

“Le partite fra Milan e Napoli saranno tattiche, un po’ noiose secondo me. Si conoscono, era meglio trovare una squadra straniera. Per la qualificazione in semifinale scelgo il Milan“.