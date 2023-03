Laura Pausini e il World Tour 2023/24 al Palasele di Eboli

di Redazione ZON

Fuori oggi le attesissime date del LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024, il tour mondiale in partenza il prossimo dicembre di Laura Pausini: l’appuntamento in Campania è fissato per il 26 dicembre al PalaSele di Eboli (SA).

Sarà un grande ritorno live quello di Laura Pausini che, dopo l’Anteprima World Tour in Piazza San Marco a Venezia e Plaza de España a Siviglia, porterà la sua musica nei più prestigiosi palasport del mondo. Reduce dal successo di #LAURA30, l’incredibile maratona live che l’ha vista esibirsi in tre special performance in 24 ore sui palcoscenici di New York, Madrid e Milano, per festeggiare trent’anni di carriera senza precedenti, Laura ritroverà quindi il suo pubblico con uno show che esalterà il suo repertorio con tutta la nuova musica che segnerà il nuovo capitolo della sua storia.

“Non vado in tour dal 2019 – afferma Laura Pausini. È la cosa che mi è mancata di più in assoluto e, quando con Paolo, da oggi mio marito, abbiamo pensato al nostro viaggio di nozze, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito entrambi che il miglior modo per festeggiare ed essere davvero felici era ritornare sul palco. Il nuovo tour mondiale quindi sarà il nostro lungo viaggio di nozze!”

LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024 è organizzato e prodotto da Friends & Partners e prenderà il via a dicembre da Roma (la data zero sarà l’8 dicembre a Rimini), per proseguire nel resto d’Italia (Mantova, Firenze, Eboli, Bari, Padova, Bologna, Torino, Bolzano e infine Milano). Sarà poi in Europa, in Sud America, in USA per poi ritornare a New York, da dove la maratona del trentennale ha avuto inizio, questa volta nella suggestiva cornice del Madison Square Garden e poi proseguire con nuove date per questo inarrestabile Tour.

I biglietti di LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024 per le date ITALIA/EUROPA

saranno così disponibili: fanclub presale dalle ore 10 del 23/03/2023 alle ore 18 del 24/03/2023; General sale dalle ore 9 del 25/03/2023. Info biglietti: www.friendsandpartners.it. La tappa al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni (089 4688156 – www.anni60produzioni.com).

Da domani è disponibile anche il vinile di Un Buon Inizio, l’ultimo singolo di Laura Pausini uscito per Atlantic Warner, prodotto da Simon Says e Paolo Carta, scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Giorgio Pesenti, Marco Paganelli e dalla stessa Laura. Il vinile, sul lato B, contiene Davanti a noi, brano scritto da Laura Pausini, Paolo Carta e Niccolò Agliardi, che è stato la colonna sonora del matrimonio di Laura e Paolo. Entrambi i brani in versione sia italiana che spagnola.

IL CALENDARIO DEL #PALASELE2023

Cresce intanto l’attesa per la nuova stagione, ormai alle porte, dei grandi live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele dove, come sempre, faranno tappa i principali tour indoor e il top del pop italiano. Da “L’Allegria” travolgente dell’eterno ragazzo Gianni Morandi al gigantesco karaoke innescato dalle hit di Max Pezzali, dalle stelle mondiali del circo contemporaneo (senza animali) alla favola in musica di Renato Zero, passando per il Battito Infinito della musica di Eros Ramazzotti, l’acclamato ritorno di Biagio Antonacci e la voce di Giorgia, sono otto gli spettacoli già attesi per undici appuntamenti tra esclusive per il Sud Italia e la Campania, acclamati ritorni e “debutti” nella venues tra le più importanti del Meridione e indiscusso tempio indoor della musica live in Campania.

Apre il calendario giovedì 30 marzo lo show di Gianni Morandi, atteso con il suo “GO GIANNI GO! Morandi nei Palasport”; a seguire il PalaSele ospiterà la doppia data g iovedì 6 (biglietti ancora disponibili) e venerdì 7 aprile (sold out) di Max Pezzali e il suo *MAX30 NEI PALASPORT #HITSONLY”, mentre martedì 11 aprile sarà il giorno del ritorno di Eros Ramazzotti con il “Battito Infinito World Tour”, unico appuntamento al Sud Italia e già sold out. Sempre ad aprile 2023 per la prima volta arriva a Eboli “ALIS”, lo spettacolo internazionale di circo contemporaneo di Le Cirque Top Performers (sabato 15 aprile con 2 spettacoli alle ore 17 e alle ore 21, e domenica 16 aprile alle ore 17). Doppia data al PalaSele sabato 22 e domenica 23 aprile anche per Renato Zero che porterà tutto il suo mondo di artista rivoluzionario, autentico catalizzatore di energia ed entusiasmo con “Zero A Zero – Una Sfida In Musica” . La tranche primaverile del programma del #PalaSele2023 si concluderà con l’acclamato bis di Biagio Antonacci con il“Palco Centrale Tour” il 25 maggio, mentre salgono a due gli appuntamenti già annunciati per il prossimo dicembre: la tappa di Giorgia il 2 dicembre con il suo nuovo tour “Blu Live” e la tappa di LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024 il 26 dicembre 2023.

INFO UTILI

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.