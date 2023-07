Salerno, emergenza traffico: spiagge inaccessibili già dalle 8

di Antonio Jr. Orrico

L’emergenza del traffico diventa sempre più difficile da fronteggiare, soprattutto con l’avvento della stagione estiva più calda. La situazione è sempre più caotica a Salerno, dove, all’altezza della cosiddetta spiaggia libera della Baia a Salerno, quella di lato al molo di ponente del porto e al parcheggio di via Ligea, non si riesce più a far fronte alle incombenze. Diventa impossibile anche trovare un parcheggio.

Da via Ligea fino a Piazza della Libertà è impossibile trovare un posto per l’auto, una missione davvero difficile da fronteggiare. Diventa complicato anche solo percorrere il tratto di strada, a causa delle vetture lasciate in sosta perfino sul viadotto Gatto o tra le aiuole e in piena curva. Una situazione man mano sempre più insostenibile, che si prospetta di diventare ancora più complicata ad Agosto, in piena estate, nel mezzo del clou della stagione estiva.

Per gli automobilisti incolonnati in lunghe code e per tutti quelli che erano a bordo dei pullman del servizio di trasporto pubblico come di quelli turistici è stato un inferno accedere a Salerno. Addirittura, gli automobilisti hanno dovuto superare le vetture lasciate in sosta selvaggia. Macchine parcheggiate pure sulle strisce pedonali e per ore ed ore, mentre i proprietari dei veicoli facevano il bagno. Il caos all’interno di Salerno e dintorni diventa, di giorno in giorno, sempre più tangibile.