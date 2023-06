Pontecagnano, ruba auto in un parcheggio: arrestato dai Carabinieri

di Rita Milione

Un uomo, originario di Nocera Superiore, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione locale di Pontecagnano Faiano per il reato di furto in concorso con un’altra persona, rimasta però ignota: l’uomo avrebbe rubato – come riporta Salerno notizie – una Fiat 500 dal parcheggio di un centro commerciale.

Il proprietario dell’auto aveva infatti presentato denuncia presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Avellino.