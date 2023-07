Nocera, coppia lascia cane sotto il sole: multa di 900 €

di Antonio Jr. Orrico

Una vicenda riprovevole, purtroppo per nulla conciliante con la realtà che dovrebbe essere partecipe della società umana. Ancora una volta l’uomo colpisce, e a farne le spese sono gli animali. Una coppia di coniugi di Nocera ha ricevuto una sanzione pecuniaria di 900 €. Il motivo è presto detto: entrambi hanno lasciato legato con una catena il proprio cane, per giunta privo di microchip, sotto il sole cocente di questi ultimi giorni.

Con le temperature esterne che hanno sempre superato i 30 gradi centigradi, il povero cane si è trovato in estrema difficoltà e in pericolo di vita. A liberare il povero cane, un cane di razza meticcia, ci hanno pensato i volontari dell’associazione Zoofila Nocerina guidata da Gianna Senatore. A dare manforte ai volontari nocerini, i medici veterinari della ASL e le guardie zoofile, che hanno subito denunciato l’accaduto.

Non è il primo episodio che coinvolge i cani a Nocera. Solo lo scorso aprile, un cocker aveva ricevuto un salvataggio dai vigili del fuoco, dopo essere caduto nell’alveo di un torrente affluente del fiume Cavaiola. Molto probabilmente, anche in quel caso, si trattava di un cane abbandonato, in quanto l’animale fu ritrovato senza nessun tipo di microchip o medaglietta che desse qualche forma di censimento.